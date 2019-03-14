«Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Барселоной»

Президент—генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о встрече с главой «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу.



«В рамках нашего сотрудничества с «Барселоной» у нас есть возможность провести товарищеский матч. Нужно будет найти время в напряжённых графиках и «Барселоны», и «Зенита». Но в том, что это будет реализовано, у меня никаких сомнений нет.



Конечно, лучше играть с «Барселоной» официальные матчи. Для этого нам нужно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Сотрудничество с «Барселоной» уже идёт, мы говорили о его развитии и направлениях. Оцениваю встречу очень положительно.



Взаимодействие «Зенита» и «Барселоны» будет охватывать все сферы: и инфраструктуру, и спортивную часть.

Думаю, в ближайшее время мы подготовим и подпишем рамочное соглашение о сотрудничестве», — цитирует Медведева Sport24.

Президент «Зенита» встретился с главой «Барселоны»