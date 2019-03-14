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Кубок Америки-2020 пройдёт в Аргентине и Колумбии

Кубок Америки-2020 пройдёт в Аргентине и Колумбии
Футбол / Южная Америка

Кубок Америки по футболу состоится в 2020 году в Аргентине и Колумбии, об этом сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Такое решение было принято на заседании совета организации, которое состоялось в США.

Ранее другими претендентами на проведение Кубка Америки также были Федерации футбола США и Австралии, однако их заявки были отклонены. Одна из основных причин состоит в том, что в декабре прошлого года КОНМЕБОЛ пригласил шесть членов-ассоциаций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) принять участие в предстоящих Кубках Америки, которые будут проходить в 2020, 2024 и 2028 годах, но в итоге был получен отказ.

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