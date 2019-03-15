Недвед: «Аякс» выбил из борьбы «Реал», так что это не подарок

Директор «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьёвки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники туринской команде выпал «Аякс».

«Я не рад и не огорчен. „Аякс“ выбил из борьбы „Реал“, так что это не подарок. Мне очень понравилась игра амстердамцев в Мадриде, так что надо быть очень осторожными. Надо подойти к играм с „Аяксом“ с большим энтузиазмом. Ожидаю увидеть два красивых матча», — цитирует Недведа официальный сайт УЕФА.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля. Первые полуфинальные встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая. Финальный матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.