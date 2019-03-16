«Чертаново» не смогло обыграть «Тюмень» в гостевом матче ФНЛ

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала «Чертаново». Встреча команд состоялась на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась со счётом 1:1.



В концовке первого тайма, на 45-й минуте, счёт открыл защитник «Тюмени» Александр Лихачёв. На 59-й минуте нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели отправил в ворота хозяев ответный гол. Таким образом, «Тюмень» продлила безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до семи матчей.



«Тюмень» набрала 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чертаново» (42) — на пятом месте в таблице первенства России. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 51 очко в 26 матчах.