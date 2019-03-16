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«Чертаново» не смогло обыграть «Тюмень» в гостевом матче ФНЛ

«Чертаново» не смогло обыграть «Тюмень» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала «Чертаново». Встреча команд состоялась на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась со счётом 1:1.

В концовке первого тайма, на 45-й минуте, счёт открыл защитник «Тюмени» Александр Лихачёв. На 59-й минуте нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели отправил в ворота хозяев ответный гол. Таким образом, «Тюмень» продлила безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до семи матчей.

«Тюмень» набрала 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чертаново» (42) — на пятом месте в таблице первенства России. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 51 очко в 26 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
16 марта 2019, суббота. 13:00 МСК
Тюмень
Тюмень
1 : 1
Чертаново
Москва
1:0 – Лихачёв – 45, 1:1 – Сарвели – 59
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