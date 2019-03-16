Кафанов: в первом тайме «Рубин» играл почти образцово

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0). Кафанов руководил командой в этом матче, так как главный тренер ростовчан Валерий Карпин отбывает дисквалификацию.

«Доволен ли Карпин? Ещё не разговаривал с ним. Первый тайм мы проиграли: передачи за спину, борьбу, подбор. Внесли коррективы в перерыве.

Что удивило в игре «Рубина»? Они играли агрессивно, много передач за спину. В первом тайме игра казанцев была почти образцовой.

Игра Ерёменко? Недавно разговаривали с ним. Рома вспомнил, что забил за «Рубин» только в 11-м матче, просил нас немного потерпеть. Он умеет играть, набирает форму. Рады, что сумел забить», — приводит слова Кафанова пресс-служба ростовчан.