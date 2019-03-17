Данченко: «Енисей» провёл хороший матч, но «Арсенал» забил очень глупые голы

Защитник красноярского «Енисея» Олег Данченко дал комментарий после поражения в выездном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:2).

«Мы провели хороший матч, у нас были хорошие голевые моменты. Нам забили очень глупые голы — два попали в девятку. Других слов по матчу нет. Все расстроены, но мы двигаемся дальше, будем стараться выигрывать в следующих матчах.

Думаю, в первую очередь, нужно играть не за кого-то, а за себя и своё имя. Считаю, что мы очень хорошо сегодня выступили, провели неплохо оба тайма. Нам залетели два шальных гола, но старались, атаковали и шли вперёд.

Надеюсь, если мы продолжим играть так в будущем — итог будет положительный и мы наберём очки», — приводит слова Данченко пресс-служба клуба из Красноярска.

«Енисей», набрав 11 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.