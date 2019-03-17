5 эффектных голов и отменённый мяч в концовке — в обзоре «Фейеноорд» — «Виллем»

В матче 26-го тура нидерландской Эредивизии «Фейеноорд» принимал «Виллем II». Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс, отличившийся на 22-й минуте. В середине первой половины защитник «Виллема» Фрик Хиркенс сравнял счёт. В начале второго тайма хозяева снова вышли вперёд благодаря голу защитника Эрика Фернандо Боттежина, но спустя шесть минут счёт вновь стал равный — отличился защитник Фернандо Льюис. Победный мяч забил форвард Александер Исак в середине второй половины. В концовке арбитр отменил третий гол «Фейеноорда» после просмотра видеоповтора.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Фейеноорд», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Виллем II» (34) — восьмое.