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5 эффектных голов и отменённый мяч в концовке — в обзоре «Фейеноорд» — «Виллем»

5 эффектных голов и отменённый мяч в концовке — в обзоре «Фейеноорд» — «Виллем»
Футбол / Прочие турниры

В матче 26-го тура нидерландской Эредивизии «Фейеноорд» принимал «Виллем II». Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс, отличившийся на 22-й минуте. В середине первой половины защитник «Виллема» Фрик Хиркенс сравнял счёт. В начале второго тайма хозяева снова вышли вперёд благодаря голу защитника Эрика Фернандо Боттежина, но спустя шесть минут счёт вновь стал равный — отличился защитник Фернандо Льюис. Победный мяч забил форвард Александер Исак в середине второй половины. В концовке арбитр отменил третий гол «Фейеноорда» после просмотра видеоповтора.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Фейеноорд», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Виллем II» (34) — восьмое.

Нидерланды - Эредивизия. 26-й тур
16 марта 2019, суббота. 21:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам
2 : 3
Виллем II
Тилбург
1:0 – Бергёйс – 22, 1:1 – Хиркенс – 27, 2:1 – Боттежин – 55, 2:2 – Льюис – 61, 2:3 – Исак – 69
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