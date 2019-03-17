Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Дженоа» — «Ювентус». 17 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Хераклес» – «Витесс» – 3:2, 16 марта 2019, обзор матча команды Слуцкого

Караваев мог забить перед дебютом в сборной
Анатолий Романов
Фото: Peter Lous/Soccrates/Getty Images
Слуцкий опять уступил в гостях. Караваев мог забить перед дебютом в сборной
Не самый удачный матч для экс-тренера сборной России и её новичка.
Футбол / Прочие турниры

Команда Леонида Слуцкого прервала беспроигрышную серию из четырёх матчей в Эредивизии. До игры с «Хераклесом» в Алмело у «Витесса» было три победы и ничья с сильным «Фейеноордом». При определённом стечении обстоятельств жёлто-чёрные могли надеяться даже на попадание в тройку, однако они упустили возможность сократить отставание от АЗ до одного очка, а от того же «Фейеноорда» – до четырёх.

Как живёт Слуцкий в Голландии. Нам всё показали
О голландском футболе, английском языке и русском рэпе.

Зимой у команды Слуцкого появился комплекс чужого поля. «Витесс» проиграл в гостях три матча со счётом 1:2 и сыграл вничью с аутсайдером – 2:2. Каждый раз жёлто-чёрных пропускали по два мяча. Но последняя выездная игра вроде бы показала, что российский тренер находит решение проблемы: «Витесс» разгромил «Эммен» – 3:0.

Нидерланды - Эредивизия. 26-й тур
16 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Хераклес
Алмело
3 : 2
Витесс
Арнем
1:0 – Далмау – 5, 1:1 – Фор – 7, 2:1 – Далмау – 26, 2:2 – Беро – 45+3 (пен), 3:2 – Ван ден Бёйс – 61
Удаления: нет – Кларк, 38

Первый тайм игры в Алмело получился очень весёлым. Команда Слуцкого владела мячом 59% игрового времени и значительно превзошла хозяев по ударам – 15:3 (в створ – 5:2). Тем не менее к перерыву счёт был 2:2. Соперники обменялись быстрыми голами за семь минут. Сперва забили хозяева. В этом эпизоде неудачно сыграл Вячеслав Караваев.

Вызванный в сборную России правый защитник купился на финт Кристоффера Петерсена, который убрал с дороги Караваева и навесил на Адриана Далмау. «Витесс» отыгрался после того, как разыграл угловой, похожий по стилю на угловые «Рубина». В штрафной «Хераклеса» возникла суматоха – Наварон Фор преуспел на добивании. Потом команда Слуцкого опять пропустила со «второго этажа» от испанца Далмау: воспитанника «Реала» и «Райо Вальекано» не удержали при подаче со штрафного.

Вскоре Караваев пробил в перекладину. «Витесс» давил, но на 38-й минуте потерял удалённого за второй «горчичник» левого защитника Макса Кларка. Это ключевой момент игры. Имея уже жёлтую карточку, англичанин зачем-то схватил соперника руками. Впрочем, даже вдесятером гости сумели перед перерывом заработать пенальти и отыграться. Слуцкий эмоционально отреагировал на удар словака Матуша Беро с «точки», радовался, победно тряся кулаками.

Однако вдесятером, с далеко не самой прочной обороной «Витессу» тяжело рассчитывать на сохранение выездной ничьи. На исходе часа матча команда Слуцкого в третий раз пропустила в результате удара головой. «Хераклес» должен был забивать и больше. Жёлто-чёрные тоже создали пару моментов, но закончили второй тайм лишь с одним-единственным ударом в створ ворот соперника.

Караваев заработал достаточную высокую оценку от Whoscored – 7,12 балла. Наш легионер «Витесса» совершил четыре отбора и два перехвата мяча, нанёс один удар и сделал два ключевых паса. Не лучший матч для экс-игрока ЦСКА по результату, хотя в целом он выглядел неплохо. Разве что эпизод с первым голом «Хераклеса» не понравится Станиславу Черчесову.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент