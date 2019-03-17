Слуцкий опять уступил в гостях. Караваев мог забить перед дебютом в сборной

Команда Леонида Слуцкого прервала беспроигрышную серию из четырёх матчей в Эредивизии. До игры с «Хераклесом» в Алмело у «Витесса» было три победы и ничья с сильным «Фейеноордом». При определённом стечении обстоятельств жёлто-чёрные могли надеяться даже на попадание в тройку, однако они упустили возможность сократить отставание от АЗ до одного очка, а от того же «Фейеноорда» – до четырёх.

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Зимой у команды Слуцкого появился комплекс чужого поля. «Витесс» проиграл в гостях три матча со счётом 1:2 и сыграл вничью с аутсайдером – 2:2. Каждый раз жёлто-чёрных пропускали по два мяча. Но последняя выездная игра вроде бы показала, что российский тренер находит решение проблемы: «Витесс» разгромил «Эммен» – 3:0.

Первый тайм игры в Алмело получился очень весёлым. Команда Слуцкого владела мячом 59% игрового времени и значительно превзошла хозяев по ударам – 15:3 (в створ – 5:2). Тем не менее к перерыву счёт был 2:2. Соперники обменялись быстрыми голами за семь минут. Сперва забили хозяева. В этом эпизоде неудачно сыграл Вячеслав Караваев.

Вызванный в сборную России правый защитник купился на финт Кристоффера Петерсена, который убрал с дороги Караваева и навесил на Адриана Далмау. «Витесс» отыгрался после того, как разыграл угловой, похожий по стилю на угловые «Рубина». В штрафной «Хераклеса» возникла суматоха – Наварон Фор преуспел на добивании. Потом команда Слуцкого опять пропустила со «второго этажа» от испанца Далмау: воспитанника «Реала» и «Райо Вальекано» не удержали при подаче со штрафного.

Вскоре Караваев пробил в перекладину. «Витесс» давил, но на 38-й минуте потерял удалённого за второй «горчичник» левого защитника Макса Кларка. Это ключевой момент игры. Имея уже жёлтую карточку, англичанин зачем-то схватил соперника руками. Впрочем, даже вдесятером гости сумели перед перерывом заработать пенальти и отыграться. Слуцкий эмоционально отреагировал на удар словака Матуша Беро с «точки», радовался, победно тряся кулаками.

Однако вдесятером, с далеко не самой прочной обороной «Витессу» тяжело рассчитывать на сохранение выездной ничьи. На исходе часа матча команда Слуцкого в третий раз пропустила в результате удара головой. «Хераклес» должен был забивать и больше. Жёлто-чёрные тоже создали пару моментов, но закончили второй тайм лишь с одним-единственным ударом в створ ворот соперника.

Караваев заработал достаточную высокую оценку от Whoscored – 7,12 балла. Наш легионер «Витесса» совершил четыре отбора и два перехвата мяча, нанёс один удар и сделал два ключевых паса. Не лучший матч для экс-игрока ЦСКА по результату, хотя в целом он выглядел неплохо. Разве что эпизод с первым голом «Хераклеса» не понравится Станиславу Черчесову.