«Спартак» — «Зенит»: Глушаков забил 1500-й гол красно-белых в чемпионатах России

В эти минуты на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». На 13-й минуте хозяев вывел вперёд полузащитник Денис Глушаков, который с близкого расстояния отправил мяч в ворота соперника после передачи Александра Ташаева. Этот гол стал 1500-м для «Спартака» в чемпионате России.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» на «Чемпионате»

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.

«Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.