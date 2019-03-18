Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко открыл детский футбольный турнир в Саранске. За награды соревнований борются команды: «Мордовия-1», «Мордовия-2», «Нижний Новгород», «Чемпион» (Арзамас), «Спортивная школа № 8» (Пенза), «Земляков» (Пенза), «Алга-Карьера» (Октябрьский), «Волга» (Ульяновск), «Икар» (Саров), «Центр Дмитрия Градиленко» (Пенза – Саратов). Главным призом победителю станет поездка в Сочи на финал соревнований «Большие звёзды светят малым».

«Рад всех приветствовать на доброжелательной мордовской земле. Для меня Саранск и местный клуб очень много значит. Здесь я вырос как футболист и добился огромных высот. Этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, спасибо всем, кто к этому причастен.



Мы уже второй год проводим этот турнир. Смотрю на детей, и мурашки по коже. Как правильно тут заметили, в таком возрасте время идёт быстро. Я уже провожу турнир, а вы только начинаете расти как футболисты. Желаю вам успешной карьеры, футбол не просто вид спорта, это целый мир», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.