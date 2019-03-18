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Геркус: «Локо» воспользовался сложным эмоциональным состоянием «Краснодара»

Геркус: «Локо» воспользовался сложным эмоциональным состоянием «Краснодара»
Футбол / РПЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0). Напомним, победу «железнодорожникам» принёс Антон Миранчук, который реализовал пенальти на 69-й минуте встречи.

«Локомотив», как я и прогнозировал, выиграл у «Краснодара». Вижу, что в соцсетях развернулась дискуссия относительно правомерности назначения решающего пенальти. Мяч после удара Гжегожа Крыховяка летел в створ ворот и попал в неприжатую руку. Это стопроцентный пенальти.

«Локомотив» в этом матче сумел воспользоваться сложным эмоциональным состоянием «Краснодара», который всего три дня назад чудовищным образом отдал путёвку в четвертьфинал Лиги Европы «Валенсии». Практика показывает, что такие удары судьбы бесследно не проходят. Это было видно по матчу в Черкизово», — написал Геркус на странице в «Инстаграме».

«Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря голу Ан. Миранчука с пенальти
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