Геркус: «Локо» воспользовался сложным эмоциональным состоянием «Краснодара»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0). Напомним, победу «железнодорожникам» принёс Антон Миранчук, который реализовал пенальти на 69-й минуте встречи.



«Локомотив», как я и прогнозировал, выиграл у «Краснодара». Вижу, что в соцсетях развернулась дискуссия относительно правомерности назначения решающего пенальти. Мяч после удара Гжегожа Крыховяка летел в створ ворот и попал в неприжатую руку. Это стопроцентный пенальти.



«Локомотив» в этом матче сумел воспользоваться сложным эмоциональным состоянием «Краснодара», который всего три дня назад чудовищным образом отдал путёвку в четвертьфинал Лиги Европы «Валенсии». Практика показывает, что такие удары судьбы бесследно не проходят. Это было видно по матчу в Черкизово», — написал Геркус на странице в «Инстаграме».

«Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря голу Ан. Миранчука с пенальти