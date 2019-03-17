«Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря голу Ан. Миранчука с пенальти

В матче 20-го тура чемпионата России московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Матч обслуживал арбитр Михаил Вилков.

Единственный гол был забит на 69-й минуте. Антон Миранчук реализовал 11-метровый, который был назначен за игру рукой Шарля Каборе. Игрок «Краснодара» в этом эпизоде получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

«Локомотив», набрав 35 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (35) опустился на четвёртое место, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Динамо». Матч состоится 30 марта. «Краснодару» предстоит домашняя игра с «Анжи», которая пройдёт 31 марта.