Ибрагимович: Рашфорд — это будущее «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игроках английской команды Поле Погба и Маркусе Рашфорде.



«Думаю, Погба способен стать лучшим футболистом на своей позиции. Поль — хороший парень, он много времени уделяет тренировкам, слушает советы, стремиться стать лучше и побеждать. Погба хочет выступать на высоком уровне в каждом матче.



Рашфорд — это будущее „Манчестер Юнайтед“. Изначально я считал его индивидуалистом, но позже он стал больше играть на команду. У Маркуса есть потенциал и, мне кажется, нет пределов», — приводит слова Ибрагимовича Mirror.

«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков в 30 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.