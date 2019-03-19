М. Перейра: Лига Европы закончилась для «Краснодара» не совсем справедливо

Полузащитник «Краснодар» Маурисио Перейра подвёл итог выступлению команды в Лиге Европы. Напомним, южане дошли до стадии 1/8 финала.

«Лига Европы закончилась для нас не совсем справедливо. В домашнем матче с «Валенсией» мы доминировали, создавали много опасных моментов, но в самой концовке пропустили гол. Все очень расстроены, но теперь нужно смотреть вперёд. Тем не менее, уверен, что все болельщики «Краснодара» запомнят этот еврокубковый поход из-за того, как мы играли и какого результата достигли», — цитируют полузащитника «Известия».

На групповом этапе «Краснодар» занял второе место в квартете с «Севильей», льежским «Стандардом» и турецкой командой «Акхисар Беледиеспор», набрав 12 очков. В 1/16 финала команда Мурада Мусаева выбила немецкий «Байер».