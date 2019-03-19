Мать Рабьо: мой сын — заключённый

Вероник Рабьо, мать полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, рассказала о состоянии сына в отсутствии игровой практики. Напомним, 23-летний игрок уже несколько месяцев не выходит на поле.



«Я не хочу плакать или подрывать веру Адриена в самого себя, говоря, что он не так хорош. Мы пытаемся смириться с ситуацией. Я могу лишь сказать, что он очень тяжело переживает всё, что происходит.



Адриен тренируется, но я не хочу рассказывать, где, с кем и как. Он же обязан рассказывать всё. Поскольку доступ на базу „ПСЖ“ ему полностью запрещён, необходимо было организовать условия для его тренировок. В „ПСЖ“ хотят, чтобы Адриен прилежно надевал пижаму в 9 и ложился спать в 11 часов за день до матча. Мой сын — заключённый», — приводит слова Вероник Рабьо L'Equipe.



Напомним, француз пытался покинуть клуб во время зимнего трансферного окна, но «ПСЖ» не стал продавать футболиста. Контракт Рабьо истекает после окончания сезона.

Рабьо: не я выбрал такую ситуацию в «ПСЖ», я готов играть