Рабьо: не я выбрал такую ситуацию в «ПСЖ», я готов играть

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо прокомментировал решение тренерского штаба клуба отстранить хавбека от теоретических занятий. 23-летний полузащитник уже несколько месяцев не выходит на поле. Француз пытался покинуть клуб во время зимнего трансферного окна, но «ПСЖ» не стал продавать футболиста. Контракт Рабьо истекает после окончания сезона.

«Конечно, тяжело, что не играю уже последние три месяца. Но не я выбрал такую ситуацию. Я нахожусь в распоряжении клуба, всё в порядке, я в хорошей форме. Если бы мне дали играть, я бы вышел на поле, но руководство приняло другое решение.

Несмотря на всё, что было сказано, я остаюсь игроком «ПСЖ». Меня связывают контрактные обязательства, я нахожусь вместе с одноклубниками. Поражение от «Манчестер Юнайтед» сильно расстроило, но это случилось не в первый раз», — приводит слова Рабьо Info Sport Plus.