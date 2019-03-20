Алексис: хочу выигрывать трофеи и радовать замечательных болельщиков «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выразил желание начать завоёвывать трофеи с клубом, к которому он присоединился в начале прошлого года, перейдя из лондонского «Арсенала».



«Я хочу сделать болельщиков «Юнайтед» счастливыми и приносить им радость. Хочу забивать голы. Хочу выигрывать трофеи. Когда мы уступили «Челси» в прошлогоднем финале Кубка Англии, я был очень расстроен, потому что хотел порадовать наших замечательных болельщиков.



Когда я был помоложе, мне нравился «Манчестер Юнайтед», клянусь. Ещё в детстве я симпатизировал этому клубу. Хочу показать это и порадовать людей, потому что моя цель – побеждать», — цитирует Санчеса Daily Mail со ссылкой на Inside United.



В настоящий момент Алексис восстанавливается от травмы колена. Ожидается, что он вернётся в строй к концу апреля.

Алексис Санчес пропустит около двух месяцев из-за травмы