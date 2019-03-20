Продажа «Шахтёром» одного из игроков удержала гривну от проседания

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефёдов рассказал, как продажа одного из футболистов донецкого «Шахтёра» помогла стабилизировать курсы гривны.



«Был день, когда единственным, что удержало гривну от проседания за 40, стала продажа „Шахтёром“ одного из своих футболистов. Помогла обязательная продажа части валютной выручки – злая регуляция Нацбанка. Случилось вот такое чудо. Но есть новый закон о валюте, я очень рассчитываю, что с февраля ситуация изменилась», — приводит слова Нефёдова liga.net.



Донецкий «Шахтёр» набрал 57 очков в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Шахтёр» 11 раз становился чемпионом Украины, а также 8 раз выигрывал Кубок страны.