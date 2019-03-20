Джан — о жесте Роналду: Криштиану может праздновать гол так, как ему нравится

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал жест нападающего туринской команды Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (3:0).



«Не хочу обсуждать жест Роналду. Думаю, что после того, как аналогичный жест был показан Симеоне в первом матче, он мог ответить. Роналду может праздновать гол так, как ему нравится. Все на стадионе знали, кому было адресовано это празднование. Я был в восторге от хет-трика Криштиану, ведь нам было непросто в первой игре.



Роналду — спокойный человек. Он реалист, никогда не хвастается своим звёздным статусом. Он производит на меня сильное впечатление. Роналду всегда здоровается первым, благодарит. Это касается не только его отношения к партнёрам по команде, но и к персоналу команды. Люди были бы удивлены, если бы увидели, насколько он обычный человек», — приводит слова Джана Bild.

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