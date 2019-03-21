Клуб из Боливии нанёс 54 удара по воротам, но проиграл со счётом 0:1

Клуб из Боливии «Насьональ Потоси» потерпел сенсационное поражение в Кубке Судамерикана (аналог Лиги Европы) от венесуэльского клуба «Сулия». Встреча, проходившая в высокогорной Боливии, завершилась со счётом 0:1.

По ходу матча «Насьональ» полностью превосходил соперника. Хозяева нанесли 54 удара по воротам гостей, 15 из которых пришлись в створ. У «Сулии» было лишь 6 ударов (2 в створ). Хозяева владели мячом 79% времени, разыграли 13 угловых (0 — у гостей). Трижды футболисты «Насьоналя» попадали в каркас ворот. Тем не менее, в компенсированное время «Сулия» реализовала один из немногих шансов, победный мяч забил форвард Брайан Мойя.

Ответная встреча первого раунда Кубка Судамерикана «Сулия» — «Насьональ» состоится 17 апреля.