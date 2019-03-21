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«Астана» сохранит название, несмотря на переименование столицы Казахстана

«Астана» сохранит название, несмотря на переименование столицы Казахстана
Футбол / Прочие турниры

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что футбольный клуб «Астана» не получит нового названия, несмотря на переименование столицы страны в Нурсултан.

«Все ключевые объекты города — «Астана Опера», «Астана Арена», спортивные клубы, телеканал «Астана» — не будут менять наименования.

Мы также сохраним международный бренд «Астана». К примеру, Международный финансовый центр, авиакомпания «Эйр Астана», велокоманда «Астана», спортивная команда «Астана Арланс». Всё это сохранит прежние названия.

Таким образом, мы сохраним уже всемирно известный бренд «Астана». И будем развивать новый бренд с огромным потенциалом — «Нурсултан», — сказал Абаев в эфире передачи «Открытый диалог».

«Астана» выиграла последние пять сезонов чемпионата Казахстана по футболу.

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