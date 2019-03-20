Уткин: я сделал Черчесову и Агузарову одолжение, поставив вопрос прямо

В начале марта основной нападающий «Краснодара» был внезапно переведён во вторую команду. Стало известно, что футболист отказывается подписывать новый контракт с «Краснодаром». Главный тренер Мусаев заявил: «вложили душу в Игнатьева, а он рассказывает, какой должна быть зарплата».

Также стало известно, что дела Игнатьева больше не ведёт агенство Prosports Management. Всё чаще говорят, что теперь его делами занимается Алан Агузаров, который подарил футболисту машину и 10 миллионов рублей. Игнатьев в резкой форме опроверг: «Никаких десяти миллионов и машины не было. Пусть те, кто пишет эту информацию, засунут её куда-нибудь подальше».

Игнатьев отвечает Мусаеву. А ещё рассказывает про машину и 10 млн от агентов Прямая речь главного виновника «жары» в «Краснодаре».

На этой неделе журналист Василий Уткин задался вопросом: занимается ли главный тренер сборной России Станислав Черчесов агентской деятельностью через Агузарова? Агент был представителем тренера, когда он заключал контракт с «Динамо». Несколько футболистов, которым помогал Агузаров оказывались в сборной России.



Мы связались с Василием Уткиным и узнали, на чём основывается его предположение.

– Вы аккуратно, но весьма явно обозначили тему с Иваном Игнатьевым и агентом Аланом Агузаровым. Почему решили её затронуть?

– Фрагментарно эта тема известна многим. На рынке появился Алан Агузаров. Он вовсе не кажется преступником. Вместе с тем удивительно, что футболисты уходят к человеку, который занимается юридической практикой. Это просто интересно само по себе, потому что он не футбольная величина. Чтобы заниматься трансферами необходимо иметь большое количество связей. Агузаров явно не является таким человеком.

– Почему?

– Потому что он не агент, у него нет такой практики, просто не его профессия. Вот вы журналист и пишете для сайта. Это же не значит, что у вас получится на радио?

– Справедливо.

– Так и здесь. Агент – это работа за счёт контактов. Поэтому и возникает моё любопытство. При этом же не секрет, что Агузаров является представителем Черчесова в юридических вопросах. Затем у меня появляются побочные сведения. Что я в таком случае делаю? Прохожу по широкому кругу людей, которые могут мне что-то рассказать. Нормальная журналистская работа – собираю воедино мозаику.

– Сколько у вас было источников?

– Шесть-семь. У кого-то был лишь кусок общей картины. В итоге получилось, что более-менее цельная картина сложилась только у меня. Со мной связывались многие коллеги. Многие из них были шокированы, удивлены.

– Чем?

– Если предположение верно, то это настолько дешёвое палево для главного тренера сборной, что удивительно, как на такое можно пойти. Я изначально говорил, что факты таковы. А как я их связываю – это предположение. Я сразу оговорился: «не могу утверждать, что Черчесов открыл своё агентство под чужим именем, но не думать об этом невозможно».

– У вас не было желания поговорить с Агузаровым?

– Нет. Ситуация даёт ему возможность сказать об этом самому. Я вообще считаю, что сделал ему и Станиславу Саламовичу огромное одолжение, поставив вопрос прямо. Они могут объяснить происходящее и всем станет ясно. Хотя сейчас главный тренер сборной занят, насколько я знаю. Вообще журналистика – это не какой-то надзирающий орган, который копается где-то, порой в грязи. Вовсе нет. Это способ дать человеку высказаться. Старина, вот тут у тебя что-то не складывается или получается странная картина – объясни.

Черчесов-агенты-Уткин. Наш футбол погружается во тьму Кому верите вы?

– Вы не скрываете дружбу с агентом Германом Ткаченко (его компания Prosports Management до недавнего времени занималась делами Ивана Игнатьева. – Прим. «Чемпионата»). Складывается ощущение, что у него и Агузарова идёт война за игроков.

– Между всеми агентами идет война за футболистов. Мне бы не хотелось тут комментировать. Что бы я не сказал, все будут воспринимать мои слова сквозь на мою дружбу с Германом. Послушайте, я дружу с ним более 20 лет. Он имел и будет иметь колоссальное отношение к процессам в нашем футболе. А ещё дружу с Карпиным. Из-за этого я говорю о футболистах «Ростова»? Не забивайте себе голову. Так же люди почему-то объясняют мои слова конфликтом с Тиной Канделаки. Когда я кого-то читаю, то мне всё равно, кто в чьих интересах действует. Мне важно, дело говорят или нет. Пусть хоть из восьми мест гонорары получают. Вы же заметили, что сейчас посыпались куски информации?

– Вы про то, что Агузаров вёл дела Габулова поехавшего на ЧМ-2018?

– Я об этом даже не задумывался. Я же не рисовал карту футболистов, которые когда-то были подопечными агентства, бенефициаром, которого является Агузаров. Я таким не занимался. Знаю, что сейчас готовится ещё одна публикация с новой фактурой. О ней у меня было предельно косвенное представление.

– Существует ли у Агузарова конфликт интересов? С одной стороны очевидно, что близость к главному тренеру сборной – мощный и не совсем корректный рычаг для агента, который переманивает футболиста. С другой стороны, нельзя же агенту главного тренера сборной запрещать вести дела всех футболистов, кто может быть вызван в эту национальную команду.

– Очевидна связь между работой Черчесова и деятельностью молодого агентства Агузарова. При этом, по имеющейся информации невозможно разобраться, является ли Агузаров номиналом Черчесова или, возможно, некие люди прикрываются Черчесовым, мол, «ты же знаешь, мы работаем с главным тренером сборной, мы тебе поможем».

Владимир Габулов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А к чему склоняетесь вы?

– У меня на этот счёт есть точка зрения, но я не могу её доказать. Невозможно выбрать одно из двух, исходя из фактов. А подобные ситуации мы знаем по Англии. Похожая история стоила Сэму Эллардайсу поста в сборной Англии. Были проблемы и у Алекса Фергюсона из-за того, что его сын действовал посредником. Кажется, в семье Реднаппов такое происходило. Тут ведь даже не важно, имеются ли бумаги скреплённые подписью. Человек на посту тренера сам должен следить за тем, чтобы у него не было токсичных контактов. Куда ты смотрел? Ты понимаешь, что человек тебя компрометирует? Это я говорю сейчас не про Черчесова. Считайте, что речь про случаи, которые каждые 2-3 года происходят в Англии.

– Как в такой ситуации должен вести себя президент футбольной федерации, будь это Англия или Россия?

– Я не знаю. Я сделал то, что сделал и считаю, что всем здорово помог. Я журналист-фрилансер. На меня не давят те вещи, которые могут давить на крупные издания. Я не скован отношениями ни с кем. Я задал нормальный человеческий вопрос. А как эта тема разрешится меня меньше всего волнует.

– Серьёзно?

– Меня спрашивают, почему ты о том договорном матче сказал, а об этом – нет. Но я же не комиссия по договорным матчам. Я не брал на себя эту функцию. Хотите, играйте договорные матчи, хотите – нет. Хотите, используйте служебное положение в собственных целях. Я понимаю в какой стране мы живем. Telegram-каналы c политико-экономической направленностью переполнены сведениями о том, что происходит ежедневно. Чем эта история закончится мне просто пофигу. Мне скорее интересно, что здесь ещё реально скрыто.

– Вы говорили, что у Ивана Игнатьева были проблемы с режимом. Речь про алкоголь? Откуда у вас информация?

– Как пишут в деловой прессе «участникам рынка хорошо известно, что...» Понятно, что лично я у него не брал анализ крови. Я, конечно, иногда выпиваю, но не с людьми такого возраста как правило. Да и в одном городе мы с ним бываем редко. Кстати, я не считаю никакие проблемы Игнатьева фатальными. Парень в переходном возрасте. Желание иметь деньги и машину не вижу порочным.

– В интервью «Чемпионату» Игнатьев сказал: «информация про 10 миллионов и машину – ложь, пусть засунут её куда подальше».

– Я точно знаю, что это не ложь. Хотя не знаю: на его имя подарили машину, он по доверенности может ездить или сможет использовать её потом. Точно так же как пока и Агузаров не его агент официально. В любом случае, что в этом плохого?

– Плохо, если молодого футболиста резко заваливают деньгами.

– Это естественное вложение агента. Также человек сажает картошку весной. Как я это делал в своё время на участке бабушки? Перед тем, как картошка вырастет, её нужно окучивать, подсыпать суперфосфат, иногда навоз. Вы же знаете, что такое навоз?

– Да.

– Когда агент работает с футболистом, то помогает ему обустроиться в жизни. Тем более, что ребята в интернате мало времени проводят с родителями. Живут в изолированном мире. При этом ещё получают немного денег. Естественно, что агент помогает. Деньги к нему потом вернутся, если он правильно направит клиента и не даст ему свалиться во все тяжкие.

– И последнее – про Черчесова. Вы его много критиковали, в том числе до ЧМ-2018. Это что-то личное?

– Когда-то мы приятельствовали. И не было такого, что поссорились. Просто он возглавил сборную, появились серьёзные на мой взгляд основания для критики, которую я высказывал. Полагаю, что мы уже не друзья, видимо. Я знаю, как устроен Станислав Саламович.

– Как?

– Человек достаточно большого самомнения. Это не хорошо и не плохо, а часть его личности. Тут есть свои издержки, но без самомнения он не добился бы такого результата. Если вы говорите про неприязнь, то мало ли к кому она может быть у меня. Рассматривайте мои аргументы. А друг Ткаченко, враг Черчесова… Как ещё не надоедает? Вы ведь этого никогда не узнаете и не сможете говорить с уверенностью. По крайней мере, пока я сам вам об этом не расскажу. У меня в жизни было два периода по полтора года, когда я не общался с Ткаченко. Вы об этом знали?

– Нет.

– А всё это время мои выступления так же связывали с ним. Так что о моих побудительных мотивах вы можете только догадываться и никогда не узнаете доподлинно. Только с моих же слов. Считайте, что я так развлекаюсь. На самом деле я просто зарабатываю на жизнь журналистикой. Хотя выпуск, где я брился собрал намного больше просмотров, чем выпуск про Агузарова. Если бы дело было в хайпе, то я снова побрился. Это уже был бы голый хайп.