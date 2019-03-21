«МегаФон» стал стратегическим партнёром российского футбола

Российский футбольный союз (РФС) объявил о заключении нового партнёрского соглашения с компанией «МегаФон». Договор о сотрудничестве был подписан сегодня, 21 марта, в Доме футбола в Москве, сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение будет действовать до 2021 года. По его условиям, в ближайшие три года «МегаФон» будет телеком-партнёром национальной команды России по футболу и стратегическим партнёром российского футбола.

Документ предусматривает совместную деятельность РФС и «МегаФона» по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнёрских проектов, в том числе традиционных всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», а также продвижение новых стратегических инициатив.