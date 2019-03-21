Комитет по этике РФС: Дюков подал заявление на рассмотрение дела Погребняка

Председатель комитета по этике РФС Семён Андреев рассказал о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка за его слова про темнокожих футболистов и, в частности, про форварда «Краснодара» Ари.



«Заявление на Павла Погребняка по поводу его слов в отношении Ари подано. Это сделал Александр Дюков. Грозит ли Погребняку дисквалификация на срок до 10 матчей? Мы будем обсуждать это на заседании», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Ранее Погребняк выступил против натурализации футболистов, заявив, что «это смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». В частности, форвард выразил недоумение тем фактом, что в национальной команде играет Ари, являющийся уроженцем Бразилии. Игрок «быков» в ответ раскритиковал Погребняка.



Натурализованный игрок сборной России по мини-футболу осудил Погребняка