Хавбек «Наполи» Руис выздоровел от свиного гриппа

Испанский полузащитник «Наполи» Фабиан Руис переболел свиным гриппом, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino.

По данным источника, у футболиста больше не наблюдается симптомов заболевания, но всё равно существует риск того, что его болезнь может распространиться по всей команде. Ранее хавбек был отозван из расположения сборной Испании из-за заболевания.

«Вирус H1N1 — это реальное заболевание, которое существует уже более 10 лет. Оно может вызвать сердечно-легочные осложнения и затрагивает миллионы людей каждый год», — рассказал эксперт по инфекционным заболеваниям Карло Таскини.

22-летний Руис перешёл в «Наполи» прошлым летом из «Бетиса» за € 30 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.