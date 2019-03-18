Голкипер «Наполи» Оспина выписан из больницы

Голкипер «Наполи» Давид Оспина был выписан из больницы сегодня, 18 марта, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



Напомним, во время матча 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Удинезе» (4:2) Оспине стало плохо. В концовке первого тайма футболист потерял сознание прямо на поле, после чего его заменил Алекс Мерет.



После инцидента Оспину сразу отвезли в больницу, где голкипер прошёл обследование. Сообщается, что Оспина успешно прошёл все медицинские тесты. У колумбийского вратаря не было обнаружено серьёзных повреждений. Врачи посоветовали игроку взять несколько выходных дней, чтобы отдохнуть. Отмечается, что Оспина не отправится в расположение национальной команды Колумбии и потратит время на восстановление.

Голкипер «Наполи» Оспина потерял сознание на поле в матче с «Удинезе»