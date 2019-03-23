Марлос: Фонсека дал сборной Украины несколько советов, как остановить Португалию

Полузащитник сборной Украины Марлос рассказал, что главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека дал команде несколько советов перед матчем 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Португалией (0:0).

«Паулу Фонсека буквально живёт футболом. В сборной Украины много футболистов из «Шахтёра», а Фонсека – хороший тренер и разведчик. Он дал нам несколько советов, как остановить Португалию, и мы воспользовались ими.



Ничья – хороший результат для нас. Мы приехали сюда, чтобы показать свою игру, но это было сложно, ведь нам противостоял сильный соперник. Это была не наша тактика, а в ходе матча Португалия заставила нас садиться глубже. Сборная Украины – не та команда, которая фокусируется только на обороне», — приводит слова Марлоса Sport.ua.

Следующий матч сборная Украины проведёт 25 марта на выезде с Люксембургом.