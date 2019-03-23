Ирландия с минимальным счётом обыграла Гибралтар в квалификации Евро-2020

Сборная Ирландии одержала победу в матче группы D квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Гибралтара. Встреча, проходившая в Гибралтаре на стадионе «Виктория», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 49-й минуте встречи забил Джеффри Хендрик. Во время голевой атаки ему ассистировал Дэвид Макголдрик.

Сборная Ирландии набрала 3 очка, ирландцы делят первое место в турнирной таблице группы D со Швейцарией, которая ранее нанесла поражение Грузии (2:0). В группе D выступает также сборная Дании.

В следующем туре Ирландия будет принимать Грузию. Гибралтар свой следующий матч проведёт в июне, соперником сборной также станет Грузия.