Бразилия и Панама сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Бразилии сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Панамы. Встреча, проходившая в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау», завершилась со счётом 1:1.

Бразильцы вышли вперёд на 32-й минуте, когда отличился Лукас Пакета, которому ассистировал Каземиро. Сборная Панамы отыгралась уже через четыре минуты. Точный удар на свой счёт записал Адольфо Мачадо, результативную передачу отдал Эрик Дэвис.

Сборная Бразилии проводит серию матчей в других странах в рамках акции «глобальный тур». Свой следующий матч бразильцы проведут 26 марта. В этот день они сыграют в Праге с Чехией.