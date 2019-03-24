Ракитич — о похвале от Моуринью: не знаю, говорил ли мне подобное отец

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич поблагодарил португальского специалиста Жозе Моуринью за похвалу в свой адрес. Напомним, ранее Моуринью назвал хорватского хавбека одним из самых недооценённых футболистов в мире.



«Что могу на это сказать? Я благодарен Моуринью за такие слова, он один из лучших экспертов в мире. Не знаю, говорил ли мне нечто подобное когда-нибудь отец. Это очень приятно слышать. Надеюсь, Жозе вернётся к тренерской деятельности как можно скорее», — приводит слова Ракитича AS.



Напомним, сегодня, 24 марта, сборная Хорватии проведёт матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Венгрии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.