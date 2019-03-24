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Хет-трик Захави принёс победу Израилю в матче отбора Евро-2020 с Австрией

Хет-трик Захави принёс победу Израилю в матче отбора Евро-2020 с Австрией
Футбол / Евро-2020

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Израиля обыграла команду Австрии со счётом 4:2. Встреча состоялась в Хайфе на стадионе «Сэмми Офер». Обслуживал матч арбитр Евгений Арановский.

Счёт на 8-й минуте открыл Марко Арнаутович, которому ассистировал Петер Жуль. На 34-й минуте равновесие восстановил Эран Захави с передачи Элазара Даса. В концовке тайма Захави вывел хозяев вперёд с паса Бибраса Натхо. В начале второго тайма Захави забил третий гол, оформив хет-трик. На 66-й минуте счёт довёл до крупного Мунас Даббур. Вскоре второй гол у австрийцев забил Арнаутович.

Израиль, набрав четыре очка, поднялся на первое место в турнирной таблице группы G. Австрия (0) опустилась на последнее, шестое место.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 2-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Израиль
4 : 2
Австрия
0:1 – Арнаутович – 8, 1:1 – Захави – 34, 2:1 – Захави – 44, 3:1 – Захави – 55, 4:1 – Даббур – 66, 4:2 – Арнаутович – 75
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