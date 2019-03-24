Хет-трик Захави принёс победу Израилю в матче отбора Евро-2020 с Австрией

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Израиля обыграла команду Австрии со счётом 4:2. Встреча состоялась в Хайфе на стадионе «Сэмми Офер». Обслуживал матч арбитр Евгений Арановский.

Счёт на 8-й минуте открыл Марко Арнаутович, которому ассистировал Петер Жуль. На 34-й минуте равновесие восстановил Эран Захави с передачи Элазара Даса. В концовке тайма Захави вывел хозяев вперёд с паса Бибраса Натхо. В начале второго тайма Захави забил третий гол, оформив хет-трик. На 66-й минуте счёт довёл до крупного Мунас Даббур. Вскоре второй гол у австрийцев забил Арнаутович.

Израиль, набрав четыре очка, поднялся на первое место в турнирной таблице группы G. Австрия (0) опустилась на последнее, шестое место.