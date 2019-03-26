Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём

Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости. Об этом сообщает Webaslan.

По данным источника, футболист превысил скорость более чем на 100 км/ч. Кроме того, в его крови было обнаружено повышенное содержание алкоголя. В автомобиле вместе с Тамашем находились две девушки. Игрок был приговорён к 30 суткам лишения свободы.



В данный момент 35-летний Тамаш выступает за «Хапоэль» из Хайфы, в который перешёл в 2017 году. Ранее у него уже были проблемы с алкоголем, а его бывший клуб — «Стяуа» — прописывал в контракте с ним антиалкогольный пункт.

Напомним, с 2004 по 2007 год Тамаш выступал за московский «Спартак», за который провёл 21 матч во всех турнирах.