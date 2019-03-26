Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» – «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём

Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём
Футбол / Прочие турниры

Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости. Об этом сообщает Webaslan.

По данным источника, футболист превысил скорость более чем на 100 км/ч. Кроме того, в его крови было обнаружено повышенное содержание алкоголя. В автомобиле вместе с Тамашем находились две девушки. Игрок был приговорён к 30 суткам лишения свободы.

В данный момент 35-летний Тамаш выступает за «Хапоэль» из Хайфы, в который перешёл в 2017 году. Ранее у него уже были проблемы с алкоголем, а его бывший клуб — «Стяуа» — прописывал в контракте с ним антиалкогольный пункт.

Напомним, с 2004 по 2007 год Тамаш выступал за московский «Спартак», за который провёл 21 матч во всех турнирах.

«Стяуа» пропишет в контракте экс-игрока «Спартака» Тамаша антиалкогольный пункт
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент