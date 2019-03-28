ЦСКА в полном составе провёл тренировку перед матчем с «Уфой»

Московский ЦСКА сегодня, 28 марта, провёл тренировку перед матчем 21-го тура РПЛ с «Уфой» в полном составе. Как сообщает официальный «твиттер» столичной команды, все игроки вернулись в расположение команды из своих сборных.

Матч между ЦСКА и «Уфой» состоится 31 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

После 20 сыгранных туров подопечные Виктора Гончаренко занимают в таблице чемпионата России второе месте, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. Уфимская команда располагается на предпоследней, 15-й позиции. Накануне новым главным тренером «Уфы» стал Вадим Евсеев.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».