ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина на арест

Жалоба адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина на его арест не была рассмотрена Страсбургским судом. Причиной стали ошибки в её оформлении, сообщает РИА «Новости».



«Обратите внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда», — сообщили в пресс-службе суда.



Ранее адвокаты Кокорина заявили о том, что отправили в ЕСПЧ жалобу на решение суда о продлении ареста спортсмену. По их словам, футболист содержится в неподобающих для его состояния здоровья условиях.

Напомним, фигурантами уголовного дела также являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо молодых людей пребывают под стражей в СИЗО «Бутырка» с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Срок их ареста, который ранее дважды был продлён, рассчитан до 8 апреля.