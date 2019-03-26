Защита Кокорина направила жалобу в ЕСПЧ

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



«Наша жалоба ушла в ЕСПЧ. Эту жалобу там могут либо коммуницировать в течение месяца, либо нет. Сама она не влияет на российское законодательство. Но если жалобу признают корректной и удовлетворят, то это будет означать, что нарушена европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Также с государства будут взысканы деньги в пользу обвиняемого.



И ещё, если от ЕСПЧ будет положительный ответ, то он будет рассмотрен как вновь открывшееся обстоятельство. Верховный суд Российской Федерации может отменить на его основании все решения, противоречащие европейской конвенции», — сказал Ромашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Предварительное заседание суда по делу Кокорина и Мамаева назначено на 3 апреля