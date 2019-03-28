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Ротен: информация от надёжного источника — летом Гризманн перейдёт в «Барселону»

Ротен: информация от надёжного источника — летом Гризманн перейдёт в «Барселону»
Футбол / Испания

Бывший французский футболист Жером Ротен анонсировал переход форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону».

«Информация от надёжного источника — Антуан Гризманн отправится в „Барселону“ следующим летом. Всё уже решено, я подтверждаю. Мы будем говорить об этом в подходящее время, потому что об этом не могут объявить сегодня. У него есть действующий контракт, он не может позволить себе говорить об этом по ходу сезона. „Барселона“ выплатит за него сумму отступных», — цитирует Ротена RMC Sport.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл за «Атлетико» 39 матчей. В них 28-летний нападающий отметился 18 забитыми мячами и 8 результативными передачами. В «Атлетико» он перешёл летом 2014 года из «Реала Сосьедад».

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