Гризманн готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн готов пойти на сокращение своей заработной платы, чтобы перейти в «Барселону», сообщает El Mundo Deportivo.

В настоящее время французский футболист зарабатывает в «Атлетико» € 23 млн в год, в то время как год назад каталонский клуб предлагал ему контракт с окладом € 16 млн. Тогда сделка не состоялась, а уже сейчас, по данным СМИ, «Барселона» не заинтересована в Гризманне.

28-летний игрок перешёл в «Атлетико» летом 2014 года из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 12 забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.