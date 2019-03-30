Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» и возглавила таблицу Бундеслиги

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Пако Алькасер, отличившийся на 91-й минуте. На 94-й минуте Алькасер забил второй мяч, результативную передачу отдал полузащитник Джейдон Санчо.

Победная серия «Боруссии» в чемпионате Германии достигла трёх игр. Для «Вольфсбурга» это поражение стало вторым в последних трёх матчах.

«Боруссия», набрав 63 очка, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Вольфсбург» (42) занимает восьмое место.

Результаты других встреч 27-го тура немецкого первенства

«Нюрнберг» — «Аугсбург» — 3:0

«Фортуна» — «Боруссия» М — 3:1.