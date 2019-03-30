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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» и возглавила таблицу Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» и возглавила таблицу Бундеслиги
Футбол / Германия

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Вольфсбург». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Пако Алькасер, отличившийся на 91-й минуте. На 94-й минуте Алькасер забил второй мяч, результативную передачу отдал полузащитник Джейдон Санчо.

Победная серия «Боруссии» в чемпионате Германии достигла трёх игр. Для «Вольфсбурга» это поражение стало вторым в последних трёх матчах.

«Боруссия», набрав 63 очка, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Вольфсбург» (42) занимает восьмое место.

Результаты других встреч 27-го тура немецкого первенства

«Нюрнберг» — «Аугсбург» — 3:0

«Фортуна» — «Боруссия» М — 3:1.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
30 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 – Алькасер – 90+1, 2:0 – Алькасер – 90+4
Германия - Бундеслига. 27-й тур
30 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Нюрнберг
Нюрнберг
3 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 – Исхак – 52, 2:0 – Перейра – 88, 3:0 – Лёвен – 90+1
Германия - Бундеслига. 27-й тур
30 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
3 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 – Хеннингс – 6, 2:0 – Штёгер – 12, 3:0 – Хеннингс – 16, 3:1 – Закария – 83
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