Каррагер: у «МЮ» большая дилемма — чемпионство «Ливерпуля» или 4 трофея «Сити»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об отношении «Манчестер Юнайтед» к чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Знаю, что фанаты «Манчестер Юнайтед» отчаянно не хотят, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом. Но у «Сити» сейчас есть отличный шанс выиграть четыре трофея, что поставит требл «красных дьяволов» 1999 года на второе место.

У «МЮ» большая дилемма. Что бы вы предпочли — чемпионство «Ливерпуля» или четыре трофея «Сити»? Многие могут изменить мнение и попытаться добиться достойного результата в матче с «Сити», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Манчестер Сити», набрав 77 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Ливерпуль» (76) — на втором месте. Обеим командам осталось провести по 7 матчей.

«Юнайтед» и «Сити» проведут перенесённый матч 31-го тура 24 апреля на «Олд Траффорд».