Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц

Футбольный агент Роман Орещук рассказал о задержках по заработной плате, которые сейчас есть в московском «Динамо». По его словам, главный тренер Дмитрий Хохлов и некоторые игроки вынуждены тратить личные средства на восстанавливающие препараты.

«Я слышал, что московское «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц. Хохлов, Шунин и Юсупов точно дают деньги на необходимые восстанавливающие препараты, возможно, другие футболисты тоже это делают.

Почему футболисты не говорят об этом? Не знаю. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть внутри команды», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

После 21 тура подопечные Хохлова занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка.