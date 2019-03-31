Гол Ан. Миранчука и сейвы Гилерме — в видеообзоре матча «Динамо» — «Локомотив»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Локомотив». Московское дерби прошло в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 64-й минуте.
Видеообзор игры «Динамо» — «Локомотив» можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Юрия Сёмина набрала 38 очков в 21 матче. «Динамо» (23) — на 12-м месте. Возглавляет таблицу «Зенит» из Санкт-Петербурга (41), у которого есть одна встреча в запасе.
Статистика футболистов российского первенства доступна на «Чемпионате».
«Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти. Но это не показатель
А «Динамо» нужно меньше фолить.