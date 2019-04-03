9 апреля пройдёт презентация социальной программы «Урок ЦСКА»

9 апреля на «ВЭБ Арене» в зале для пресс-конференций состоится презентация социальной программы ЦСКА «Урок ЦСКА», направленной на популяризацию клуба, занятий спортом, физической культурой и футболом среди детей и подростков.

Данная программа реализуется через заключение партнёрских соглашений со школами Москвы и проведение с ними совместных мероприятий для детей.

Ранее «Урок ЦСКА» прошёл в школе № 45 в Москве. Мастер-класс для учащихся провели игроки молодёжной команды «армейцев» Максим Едапин и Константин Марадишвили, которые пообщались с мальчишками и девчонками и поиграли с ними в футбол.

ЦСКА после 21 тура занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 37 очков.