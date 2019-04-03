Рейнгольд: решение по Кокорину и Мамаеву? Правосудие в России работает по звонку

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о продлении ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября.

«Решение по делу Кокорина и Мамаева — полнейшее безобразие и беззаконие. Если органы говорят, что следствие закончено, выносите вердикт. Зачем нужно держать ребят? Если вы продлеваете задержание до сентября, объясните, с чем это связано и почему так происходит. Правосудие в нашей стране работает по звонку. Судье позвонили и сказали: «Не торопись, пусть ещё посидят». И всё — сигнал дан.



Мы все с вами люди, живём по Конституции РФ, имеем на что-то своё мнение. Раньше все занимали разные позиции: я говорил, что нужно наказать их условно и выписать огромный штраф, кто-то — что не надо наказывать. Но всё, что происходит сейчас, — это издевательство над здравым смыслом», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.