«Эвертон» может расстаться с Уолкоттом

«Эвертон» рассматривает вариант расставания с полузащитником Тео Уолкоттом, который в нынешнем сезоне не выделяется своей результативностью. В матчах АПЛ хавбек сделал четыре голевые передачи и забил всего один мяч.



В клубе считают, что Уолкотт не вносит достаточный вклад в игру команды, учитывая, что за него было заплачено «Арсеналу» £ 20 млн, а сам футболист получает £ 110 тыс. в неделю, сообщает The Guardian.

Также на возможный уход Уолкотта может повлиять политика «Эвертона», который хочет омолодить свой состав, в то время как полузащитнику недавно исполнилось 30 лет. Отмечается, что предстоящим летом спортивный директор «ирисок» Марсель Брандса может начать поиск новой команды для футболиста.