Опубликовавший фото пениса владелец «Ноттс Каунти» согласовал продажу клуба

Владелец «Ноттс Каунти» Алан Харди, выставивший ранее клуб на продажу, нашёл на него покупателей.

«К клубу был проявлен огромный интерес. Я рад, что сейчас мы находимся на продвинутой стадии переговоров с потенциальными покупателями, которые, я уверен, заинтересованы в развитии «Ноттс Каунти», — приводит слова Харди BBC.

По словам нынешнего владельца клуба, предложение о покупке поступило от заслуживающей доверия стороны, которая уже начала проводить комплексную проверку. Также Харди сообщил, что средства на апрельскую зарплату игрокам «Ноттс Каунти» уже переведены в банк.

Харди выставил клуб на продажу после того, как случайно в общении с болельщиками в «Твиттере» опубликовал скриншот галереи своего телефона. На одном из фото болельщики рассмотрели пенис.