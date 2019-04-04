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Опубликовавший фото пениса владелец «Ноттс Каунти» согласовал продажу клуба

Опубликовавший фото пениса владелец «Ноттс Каунти» согласовал продажу клуба
Футбол / Англия

Владелец «Ноттс Каунти» Алан Харди, выставивший ранее клуб на продажу, нашёл на него покупателей.

«К клубу был проявлен огромный интерес. Я рад, что сейчас мы находимся на продвинутой стадии переговоров с потенциальными покупателями, которые, я уверен, заинтересованы в развитии «Ноттс Каунти», — приводит слова Харди BBC.

По словам нынешнего владельца клуба, предложение о покупке поступило от заслуживающей доверия стороны, которая уже начала проводить комплексную проверку. Также Харди сообщил, что средства на апрельскую зарплату игрокам «Ноттс Каунти» уже переведены в банк.

Харди выставил клуб на продажу после того, как случайно в общении с болельщиками в «Твиттере» опубликовал скриншот галереи своего телефона. На одном из фото болельщики рассмотрели пенис.

Владелец «Ноттс Каунти» случайно выложил фото пениса и выставил клуб на продажу
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