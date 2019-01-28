Владелец «Ноттс Каунти» случайно выложил фото пениса и выставил клуб на продажу

Владелец «Ноттс Каунти» Алан Харди выставил клуб на продажу после того, как попал в курьёзную ситуацию.



Бизнесмен в ходе беседы с болельщиком в «Твиттере» опубликовал скриншот галереи своего телефона. Среди фотографий, которые были видны на картинке, был снимок пениса. Заметив это, Харди поспешил удалить пост, а позже выступил с заявлением, в котором принёс извинения всем, кого могла задеть эта ситуация, а также объявил о скорой продаже клуба. При этом он уточнил, что потенциальное расставание с «Ноттс Каунти» не связано с инцидентом или турнирным положением команды. Также Харди выразил готовность поддерживать клуб финансово до момента продажи.



«Ноттс Каунти» после 29 туров занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице второй лиги – четвёртого по силе дивизиона Англии.