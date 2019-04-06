Озбилиз — о разрыве контракта с «Виллем II»: я тоже совершаю ошибки

Бывший полузащитник «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз прокомментировал ситуацию, из-за которой «Виллем II» расторг с ним арендное соглашение.

Ранее сообщалось, что причиной расторжения договора стало нежелание армянского футболиста выходить на замену в матче с командой «Фортуна Сиддард» (3:2). После инцидента игрок вернулся в «Бешикташ».

«Возможно, вы уже в курсе, что наши с «Виллемом» дороги разошлись. Прежде всего я хочу поблагодарить всех в клубе: весь персонал, одноклубников и великолепных болельщиков. Я также чувствую обязанность прояснить ситуацию.

Это правда, что я отказался разминаться во время матча против «Фортуны». Я поступил неправильно и уже извинился за это.

Мои эмоции взяли верх, когда я увидел, что тренер хочет произвести на поле перестановку, которая, по моему мнению, была невозможна. Выходит игрок, который был травмирован две недели и тренировался только один раз в день до игры. Если же этого игрока исключают из заявки через два дня после игры, моё разочарование только усиливается. Речь идёт не о конкретном игроке или о том, почему я отказался выходить на замену! Речь идёт о самой ситуации. Я искренне сожалею, что всё закончилось таким образом, а со мной разорвали контракт из-за «отказа от работы.

Каждый, кто знает меня, понимает, что я профессионал, дисциплинированный и честный. Однако я тоже совершаю ошибки», — написал Озбилиз в своём «инстаграме».

В чемпионате Нидерландов 29-летний Озбилиз провёл 14 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передач.

Озбилиз выступал за «Кубань» в сезоне-2012/13, а с 2013 по 2015 год защищал цвета «Спартака». С 2016 года права на игрока принадлежат «Бешикташу». Это уже третья аренда для футболиста. Ранее он выступал за испанский «Райо Вальекано» и молдавский «Шериф».