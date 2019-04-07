Галицкий: бизнес для меня закончился, хочу быть только президентом «Краснодара»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о финансовых планах.

«Это будет пассивный доход. Я инвестирую на рынке ценных бумаг — облигации, акции. Это всё стандартный набор пенсионера. Пассивные заработки, где я не принимаю совершенно никакого участия.

Всё, что зарабатываю, буду тратить на город. Буду предлагать какие-то проекты, помогать. Потому что я богатый человек, а богатые люди должны это делать. Хочу, чтобы город менялся в лучшую сторону. Но при этом не хочу ни у кого вызывать изжогу — чтобы никто не говорил, мол, он надоел со своими проектами.

Но бизнес для меня закончился. Говорят, я там какие-то рестораны открываю. Это неправда. Просто в парке людям нужен ресторан. Мы отремонтировали, сдали в аренду — всё!

Самая большая должность, которую хочу занимать, — это президент футбольного клуба «Краснодар». Это моя жизнь», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Русские норм!».