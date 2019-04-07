«Урал» вырвал победу у «Енисея», проигрывая в ходе матча со счётом 0:2

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» в Екатеринбурге принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Енисея» Дмитрий Ятченко, реализовавший пенальти на 21-й минуте. В середине второго тайма преимущество красноярского клуба увеличил хавбек Александр Зотов, отличившийся после передачи защитника Олега Данченко.

На 72-й минуте полузащитник «Урала» Николай Димитров отыграл один мяч. В концовке игры счёт сравнял нападающий Павел Погребняк, голевой пас отдал форвард Андрей Панюков. Спустя две минуты Панюков забил победный мяч после передачи хавбека Отмана Эль-Кабира.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Дмитрия Парфёнова 26 очков. «Енисей» (12) — на последнем, 16-м месте.