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«Урал» вырвал победу у «Енисея», проигрывая в ходе матча со счётом 0:2

«Урал» вырвал победу у «Енисея», проигрывая в ходе матча со счётом 0:2
Футбол / РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» в Екатеринбурге принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Енисея» Дмитрий Ятченко, реализовавший пенальти на 21-й минуте. В середине второго тайма преимущество красноярского клуба увеличил хавбек Александр Зотов, отличившийся после передачи защитника Олега Данченко.

На 72-й минуте полузащитник «Урала» Николай Димитров отыграл один мяч. В концовке игры счёт сравнял нападающий Павел Погребняк, голевой пас отдал форвард Андрей Панюков. Спустя две минуты Панюков забил победный мяч после передачи хавбека Отмана Эль-Кабира.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Дмитрия Парфёнова 26 очков. «Енисей» (12) — на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
3 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 – Ятченко – 21 (пен), 0:2 – Зотов – 63, 1:2 – Димитров – 72, 2:2 – Погребняк – 85, 3:2 – Панюков – 87
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