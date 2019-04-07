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Хет-трик Бельфодиля принёс разгромную победу «Хоффенхайму» над «Аугсбургом»

Хет-трик Бельфодиля принёс разгромную победу «Хоффенхайму» над «Аугсбургом»
Футбол / Германия

В рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Аугсбург» и «Хоффенхайм». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 0:4.

Первый мяч в ворота хозяев влетел уже на 6-й минуте. Автором результативного удара стал хорватский форвард Андрей Крамарич. После этого в поединке забивал исключительно его партнёр по атаке Исак Бельфодиль. На 61-й минуте он удвоил преимущество своей команды, на 74-й — довёл счёт до разгромного, а на 82-й оформил хет-трик.

Победа позволила «Хоффенхайму» подняться на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 44 очка. «Аугсбург» расположился на 15-й позиции с 25 очками в активе. Отрыв от зоны вылета составляет 4 балла.

Германия - Бундеслига. 28-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
0 : 4
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 – Крамарич – 6, 0:2 – Бельфодиль – 61, 0:3 – Бельфодиль – 74, 0:4 – Бельфодиль – 82
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